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Ek göstergeyi bekleyenler dikkat

Yüksek emekli aylığı almak isteyen memurlar dikkat, yaş haddi bakımından zorunluluğunuz yoksa emeklilik dilekçenizi bekletin. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkartılması her bir hizmet yılı için emekli ikramiyesinde 838 lira artış anlamına geliyor. 42 yıllık hizmeti bulunan ve bu ay başında yaş haddinden emekli olan bir polis memuru, 3600 ek göstergeyi bekleseydi 32 bin lira daha fazla ikramiye alacaktı
24 Temmuz 2018 07:50
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Ek göstergeyi bekleyenler dikkat

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergelerinin 2200'den 3600'e çıkartılmasına ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ederken, düzenlemeyi beklemeden emekli olanların mağduriyetine yönelik haberler geliyor.

Yaş haddinden temmuz ayında emekli olan 42 yıllık bir polis memuru 30 bin lira zararı olduğunu belirtti. Yaş haddi bakımından zorunluluğu bulunmayanların, emeklilik dilekçelerini bekletmeleri gerekiyor.

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkartılması hem emekli aylığına, hem de emekli ikramiyesine yansıyacak.

Ek göstergeyle ilgili yasal düzenleme çıktığı andan itibaren, o tarihte emekli olanların aylıkları artacak. 25 yıl hizmeti bulunan 2200 ek göstergeye tabi bir çalışanın emekli aylığı, 3600 ek göstergeyle 653 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların aylıklarındaki artış 696 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların aylıklarındaki artış da 740 lira olacak.

YÜKSEK İKRAMİYE İÇİN EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ BEKLETİN

Emekli ikramiyesi ödenirken, emekli olunan tarihteki ek gösterge dikkate alınıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesini beklemeden, bugün emekli olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ikramiyeleri 2200 ek gösterge üzerinden hesaplanacak. 3600 ek göstergeye ilişkin yasa emekli oldukları tarihten bir gün sonra çıksa bile emekli ikramiyesindeki artıştan yararlanamayacaklar. Bu nedenle, kapsamdaki kamu görevlilerinin emeklilik dilekçesini vermek için yasayı beklemeleri gerekiyor.


42 YILLIK POLİSİN KAYBI 31 BİN LİRA

HABERTÜRK'ü arayan bir polis memuru, 42 yıllık hizmeti bulunduğunu ve temmuz ayında yaş haddinden emekli olduğunu belirterek, "İkramiyem 3000 ek göstergeden hesaplandı. Bir iki ay farkla 30 bin lira kaybım oldu. Lütfen geriye dönük hesaplama yapılsın" dedi. 42 yıllık hizmeti olan polis memuruna, 3000 ek gösterge üzerinden 141 bin 410 lira emekli ikramiyesi ödendi. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktıktan sonra emekli olsaydı, aynı polis memuruna ödenecek ikramiye tutarı 172 bin 617 lira olacaktı.


Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkartılması, her bir hizmet yılı için emekli ikramiyesinde 838 lira artış anlamına geliyor. 2200 ek göstergeye tabi olanların bir yıllık hizmete karşılık gelen emekli ikramiyesi 3 bin 294 lira iken, 3600 ek göstergeye tabi olanlarda 4 bin 131 liraya çıkıyor.
Habertürk
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