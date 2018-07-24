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'Bor madeni, yetersiz teknoloji nedeniyle hakettiği değeri bulamıyor'

Dünyadaki bor madeni rezervinin yüzde 73'ü Türkiye'de. Ancak bu maden yetersiz teknoloji nedeniyle hak ettiği değeri bulamıyor. MÜSİAD, bu konuyu Uşak'ta masaya yatırdı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Bor madeninin yerli ve milli üretim kapasitesini artırmalıyız" dedi
24 Temmuz 2018 08:05
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'Bor madeni, yetersiz teknoloji nedeniyle hakettiği değeri bulamıyor'

Bor madeni ve kullanım alanları temalı MÜSİAD 99. Genel İdare Kurulu Toplantısını (GİK) Uşak'ta düzenledi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ve ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer'in katılımlarıyla gerçekleşen kurulda, Türkiye'deki Bor rezervleri, Bor ürünlerinin ileri teknoloji ürünlerindeki kullanımı, Bor üretiminde yeni inovasyon anlayışı ve Bor'a dayalı sektörlerde iş birliği çalışmaları konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

BORDA PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 53

Abdurrahman Kaan, Bor madeninin Türkiye'nin geleceği adına çok önemli bir konumda yer aldığını vurguladı. Bor madeninin kullanımı konusunda atılması gereken çok fazla adım olduğunu belirten Kaan, MÜSİAD olarak ülkemizin potansiyelinin açığa çıkarılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Kaan; "Bor, kullanım alanı ve üreteceği katma değer düşünüldüğünde, son derece kıymetlidir. Dünyadaki kaynaklar hızla tükenirken ve alternatif kaynaklara ilgi artıyorken Türkiye, önemli bir ham madde olan Bor madeninden, değerini teslim edecek şekilde istifade edilmelidir. Türkiye bugün, dünyadaki Bor rezervinin yüzde 73'ünü barındırıyor. Dünyadaki pazar payımıza baktığımızda ise, 2017 yılında yüzde 57 olduğunu görüyoruz. Diğer yandan örneğin Amerika, toplam rezervin yaklaşık yüzde 5'ine sahipken, pazarın yüzde 27'sini elinde bulunduruyor. Mevcut potansiyelimizi kullanma oranımızı ifade eden bir veridir bu. Elimizde Bor madeni gibi bir kıymet varken, bunu en etkin şekilde kullanarak, yerli ve milli üretim kapasitemizi artırmalıyız" dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA DA KULLANILIYOR

Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetler yürütülmesinin elzem olduğunun altını çizen Kaan, "2003 yılında, başbakanlığı döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurulmasına öncülük ettiği Bor Araştırma Enstitüsü'nü, daha etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Tarım, cam sanayii, seramik sanayii, metalürji, yalıtım, sağlık ve enerji, bilhassa yenilenebilir enerji gibi çok geniş bir kullanım alanı olan Boru, tüm dünyaya satabilmek ve pazar payını rezerv seviyesine yükseltmek için önümüzde hatırı sayılır hiçbir engel yoktur. Bu hedefe, peyderpey ulaşacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN VAZGEÇİLMEZİ

Bor'un kullanıldığı sektörlere ilişkin bilgi veren Abdülkerim Yörükoğlu da, "Dünyada borun en fazla kullanıldığı sektör cam sektörü. Borcam adında Şişecam'ın ürettiği bir ürünümüz de var. Bor, camın ısıya dayanıklı hale getirilmesinde kullanılıyor. Bor madeni şu an için özellikle sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlandı. MR cihazlarının yapımında Bor madeni kullanılıyor. Sağlık sektöründe özellikle beyin tümörlerinin tedavisinde radyoterapi tedavilerinde Bor kullanılıyor. Son günlerde kırıkların tedavisinde protez yapımında kullanılıyor. Demir-Çelik sektöründe bir malzemenin yüzeyinin sertleştirilmesinde kullanılıyor. Bor'un en çok kullanıldığı üretim malzemelerinden biri de cam elyaf. Ayrıca askeri malzemelerde de bor madeninden yararlanılıyor" şeklinde konuştu.

854 MİLYON DOLARLIK İHRACATI VAR

ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, dünyadaki ve Türkiye'deki Bor rezervleri ve bölgesel bazda Bor rezervinin tüketimine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Dünyadaki Bor rezervinin 4,5 milyar ton olduğuna dikkat çeken Keleşer, bunun 3,3 milyon tonunun Türkiye'de bulunduğunu vurguladı. ETİ Maden'in dünya üzerindeki Pazar payının yüzde 57 oranında olduğunu kaydeden Keleşer, 2017 yılı sonu itibariyle Bor'un Türkiye ekonomisine 854 milyon dolarlık bir ihracat getirisi sağladığını belirtti. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Keleşer, bu bağlamda üniversiteler, Boren ve özel sektör temsilcileri ile iş birliği çalışmaları yürüttüklerini vurguladı. Patent ile ilgili olarak da bilgi veren Keleşer 9'u ulusal 3'ü uluslararası olmak üzere 12 patent aldıklarını ve 2 adet ulusal patent başvuru sürecinin de devam ettiğini kaydetti.
Yeni Şafak
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