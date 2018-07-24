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Ölüm üçgenindeki cinayet 18 yıl sonra çözüldü

Sapanca-Adapazarı-Hendek hattında 2000'de işlenen Hasan Beğen cinayeti 18 yıl sonra gelen itirafla çözüldü. Sedat Şahin'in üç adamı tutuklandı
24 Temmuz 2018 09:10
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Ölüm üçgenindeki cinayet 18 yıl sonra çözüldü

İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi Polisleri bir suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Operasyonun perde arkasında ise bir cinayet aydınlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, 18 yıl önce silahla öldürülen Beğen cinayeti ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

İşlenen çok sayıda cinayet fail-i meçhul kaldığı için "Ölüm üçgeni" olarak adlandırılan ve TEM yolu üzerindeki Sapanca- Adapazarı-Hendek hattında işlenen cinayetlerden biri yıllar sonra o itiraflar üzerine yeniden mercek altına alındı.

O dönem 2000'de silahla vurulan Beğen cinayeti ile ilgili gözaltına alınan ve olayda silahı kullandığı iddia edilen C.Y. isimli bir kişinin tutuklandığı, söz konusu kişinin suçu üzerine aldığı, 10 yıldan fazla cezaevinde tutuklu kaldığı ve hapis cezasını çektikten sonra serbest kaldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde cinayet ile ilgili suçu üzerine alan C.Y.'nin olayı gerçekleştiren üç kişiden biri olduğu, diğer iki şüphelinin ise kaçtığı tespit edildi. İstanbul Organize Suçlar Şubesi, iddialara göre suç örgütü lideri Şahin'in grubuna bağlı olan C.Y., A.K. ve F.U.'yu takibe aldı.

Yapılan HTS ve teknik çalışmaların ardından cinayet aydınlatıldı. İddialara göre; cinayeti işleyen kişilerin, Şahin'in adamları C.Y., A.K. ve F.U. olduğu tespit edildi. C.Y. yeniden gözaltına alındı.

Diğer iki şüpheli A.K. ve F.U. ise 18 yıl sonra Organize Polisleri tarafından yakalandı. Cinayetle sonuçlanan olayın nedeninin ise alacakverecek meselesi olduğu iddia edildi.

EMİR SOMER
Sabah
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