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Uçum: SGK ve Milli Kütüphane iddiaları doğru değil
Cumhurbaşkanlığı mevzuat yazım komisyonu üyesi Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri özelinde gündeme getirilen iki iddiayı yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı mevzuat yazım komisyonu üyesi Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri özelinde gündeme getirilen iki iddiayı yalanladı.
SGK, SAYIŞTAY DENETİMİNDEN ÇIKARILMADI
Uçum, SGK'nın Sayıştay denetiminden çıkarıldığına ilişkin olarak şunları söyledi:
" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle SGK'nın Sayıştay denetiminden çıkarıldığı iddiası asılsızdır. Sayıştay ve fonksiyonları kanun alanındadır. Sayıştay Kanunu yürürlüktedir. Kanunda sosyal güvenlik kurumlarının Sayıştay denetimi kapsamında olduğu açıkça yazılıdır."
MİLLİ KÜTÜPHANE KAPATILMAYACAK
Uçum, Milli Kütüphanenin kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak şunları söyledi:
"Milli Kütüphanenin kapatılacağı veya kullanıcılara hizmet vermesinin yasaklanacağı iddiaları asılsızdır. Kararname alanına giren Milli Kütüphane 1 no'lu CB Kararnamesinin 282. Maddesinde Kültür Bakanlığı bünyesinde düzenlenmiştir."
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