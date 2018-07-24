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Kanal İstanbul'a YİD modeli geliyor

İstanbul Yeni Havalimanı, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü'nde uygulanan yap-işlet-devret modeli Kanal İstanbul'da da uygulanacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın verdiği yasa teklifiyle Kanal İstanbul'un YİD modeliyle yapılması için ilgili yasada düzenleme yapılarak "kanal" ifadesi eklendi
24 Temmuz 2018 09:13
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Kanal İstanbul'a YİD modeli geliyor

Teklifte, Kanal İstanbul gibi projelerde özel sektörün sermayesi ve dinamizminden faydalanılması, maliyetlerin düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

YETKİ BAKANLIKTA

Bu modelle 65 milyar lira olarak öngörülen maliyet de aşağı çekilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği Kanal İstanbul projesinin başlaması için önemli bir adım atıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle, Kanal İstanbul, lojistik merkezleri, manevra alanları ile alakalı, bunların yap-işlet-devret modeli ile yapılabilmesi konusunda Ulaştırma Bakanlığı'na yetki verildiğini söyledi.

Kanal İstanbul güzergahı Küçükçekmece Gölü'nden başlayıp, Şahintepe mahallesinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek.

Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak.

Yatırımlara büyük ivme kazandıran kamu-özel ortaklığıyla yapılan yatırımlara Kanal İstanbul da eklendi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 'torba yasa' Kanal İstanbul'un YİD yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına imkan veriliyor.

Yasada, "Hava alanları ve limanları" ibaresinden sonra "denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak gemilerin seyrüseferine imkan veren suyolu işlevi görecek kanal veya benzeri tesisler, lojistik faaliyet alanları, raylı ulaşım sistemleri ile bunların bakım, onarım, işletme, manevra, geceleme gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı alan ve tesisler" ibaresi eklendi.

MALİYETLERİ AŞAĞI ÇEKECEK

Teklifte düzenlemenin, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru üzerinde 45 kilometrelik güzergahta yapılacak Kanal İstanbul'un maliyetini de aşağı çekeceğine dikkat çekildi. YİD modeli ile özel sektörün rekabet gücünün artırılması ve projelerin maliyetlerinin indirgenmesi hedefleniyor.

30 MİLYARLIK TASARRUF

PROJENIN 65 milyar liralık yatırımla yaşama geçirilmesi bekleniyor. Başlangıçta 400 metre genişliğe sahip olması planlanan Kanal İstanbul Projesi'nin genişliğinin 275 metreye indirilmesi planlanıyor. Böylece 65 milyar lira olması planlanan maliyetin de 30 milyar liralık tasarrufla 35 milyar liraya düşürüleceği belirtiliyor.

HAZAL ATEŞ
Milliyet
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