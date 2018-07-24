1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 bin Öğretmen ataması yapıldı

MEB Başöğretmen Salonunda, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
24 Temmuz 2018 10:04
Yazdır
20 bin Öğretmen ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması saat 10:00'da MEB Başöğretmen Salonunda düzenlendi.

Törene Bakan Ziya Selçuk da katıldı

Sözlü sınavdan 60 ve üzeri alan adaylardan geçen hafta okul tercihleri alınmıştı.

Sonuçlar bugün saat 13:00'te internet üzerinden açıklanacak
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 22,195 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere mektup yazdı
21 Temmuz 2018 00:57		 MEB, şube müdürlerinin yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
20 Temmuz 2018 17:58
MEB, 15 personelini eğitim için yurtdışına gönderecek
13 Temmuz 2018 20:31		 Lise tercihleri için yarın son gün
12 Temmuz 2018 10:19
Yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği mülakat sonuçları
10 Temmuz 2018 18:05		 Proje okulu öğretmenleri 4 yıl daha çalışacak
06 Temmuz 2018 14:25
Lise tercihinde, 'imam hatip' zorunlu mu?
03 Temmuz 2018 13:29		 Lise tercih modülü hala sorunlu
03 Temmuz 2018 11:51
Liselere tercih süreci başladı
02 Temmuz 2018 09:55		 Müsteşar Tekin: Liselerde kapasite yüzde 20 artırıldı
29 Haziran 2018 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
Ek göstergeyi bekleyenler dikkat
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
20 bin Öğretmen ataması yapıldı
'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
'Şişko' diyen öğretmene 2 yıl hapis istemi
Uçum: SGK ve Milli Kütüphane iddiaları doğru değil
'Bekara ev yok' diyene 15 bin TL'yi bulan ceza kapıda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yatılı misafir 5
21.07.2018 galatasaray vs valencia maçı 2
elif elmas 1
tek başına sinemaya gitmek 3
Sadakat 3
sevilen koku 3
frau m.a.p 1
safiye inci 6
şampiyonlar ligi görünümlü uefa avrupa ligi grubu 1
kadına saygısı olmayan adam! 2
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik personel alım ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Yalova Üniversitesi doktor öğretm üyesi alacak
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam