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20 bin Öğretmen ataması yapıldı
MEB Başöğretmen Salonunda, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması saat 10:00'da MEB Başöğretmen Salonunda düzenlendi.
Törene Bakan Ziya Selçuk da katıldı
Sözlü sınavdan 60 ve üzeri alan adaylardan geçen hafta okul tercihleri alınmıştı.
Sonuçlar bugün saat 13:00'te internet üzerinden açıklanacak
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