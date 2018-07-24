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Cezaevi cinayetinde 43 memura dava açıldı

Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Serkan Kaya isimli mahkumun, diğer mahkumlarca ucuna kalem pil konulup topuz yapılmış ıslak havluyla öldürülmesiyle ilgili 43 memur hakkında 'görevini kötüye kullanmak'tan dava açıldı
24 Temmuz 2018 09:25
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Cezaevi cinayetinde 43 memura dava açıldı

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre: Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Serkan Kaya isimli mahkum aynı koğuşta kalan başka bir mahkum tarafından öldürülmesiyle ilgili 43 infaz koruma memuru hakkında dava açıldı.

İddianamede, "İnfaz koruma memurlarınca sayımların usule uygun yapılmadığı, basit bir yoklama ile maktuldeki yaralanmaların anlaşılabileceği" belirtildi.

AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Olayla ilgili olarak Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Zeynel Abidin Portakal ve 2. Müdür Şenal Saklı'nın da aralarında olduğu 43 infaz koruma memuru ve idareci için kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkmıştı.

Avukatın itirazı üzerine 43 şüpheli hakkında dava açıldı
Hürriyet
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