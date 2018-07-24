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Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan 4 HDP milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a yönelik soruşturma başlatıldı
24 Temmuz 2018 09:29
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Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında, operasyonlarda ölü ele geçirilen terör örgütü PKK mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Buldan'ın hafta sonu bazı haber kanalları ve internet medyasında yer bulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan sözleri anımsatıldı.

Buldan'ın benzer durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda oldukları yönünde ifadeler de kullandığı belirtilen açıklamada, bu sözlerin incelendiği ve Buldan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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