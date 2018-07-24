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Türkiye helal turizmin üçüncü büyüğü oldu

Dünyada helal turizm, gıda, giysi ve finans sistemi 220 milyar dolara ulaşırken, Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Ete, Türkiye'nin bu pazarda BEA ve Malezya'nın ardından üçüncü sırada yer aldığını söyledi
24 Temmuz 2018 09:35
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Türkiye helal turizmin üçüncü büyüğü oldu

Büyüklüğü her geçen yıl giderek artan helal pazarında Türkiye söz sahibi ülkeler arasında yer alıyor. Bu yıl 220 milyar dolar hacme ulaşan helal turizm, gıda, giysi ve finans sistemini kapsayan helal seyahat ekonomisinde Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya'nın ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Dünyü Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Asel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Türkiye'nin helal otel ve helal gıda tesisleriyle büyüdüğünü söyledi.

Helal turizminin finans, moda, kültür ve sağlık gibi diğer İslami ekonomi sektörleriyle önemli bir çapraz ilişki içinde olduğunu belirten Ete özellikle Türkiye'nin tüm bu alanları içeren helal seyahat ekonomisinden en çok yararlanan ülkelerden olduğunu belirterek, İslami kurallarla uyumlu seyahat finansmanı hizmetleri ve sigortaları da giderek kapsayarak daha geniş bir alana yayıldığını ifade etti.

İSPANYA OYUNA GİRDİ

Ete, diğer İslam ekonomisi sektörlerinde olduğu gibi tüm bunlara helal restoranlar için akıllı telefon uygulamaları gibi teknolojilerin de eklendiğini anlattı. Helal turizm pazarının 2016 yılında 169 milyar dolar olduğunu pazarın 2017'de yüzde 11.8 arttığını belirten Ete "Şimdilerde 220 milyar dolara yaklaşan dünya helal turizm pazarı neredeyse iki katına sıçramış oldu. Türkiye'nin yüzde 2 pay aldığı helal turizm pazarının ülkemiz sektör oyuncuları ise bu payı 2023'te yüzde 10'a yükseltmeyi hedefliyor.Türkiye'nin son beş yılda helal turizmdeki yatak sayısını 5 katına çıkardığı ve geçen yıl dört basamak birden sıçrayarak dünyada ilk 3'e girdi. Türk turizm sektörü, helal turizm pazarından aldığı payı 2017'de yüzde 20 oranında artırarak dünyada üçüncülüğü göğüslemiş oldu" dedi.

Ete, 2023 yılına kadar 300 milyar Dolara ulaşması beklenen dünya helal turizmine, BAE, Malezya ve Türkiye gibi Müslüman çoğunluktaki helal seyahat destinasyonları dışında, İspanya'dan Yeni Zelanda'ya bir çok ülkenin daha dahil olduğunu ifade etti.

DAHA FAZLA ODAKLANIYORUZ

Türkiye'nin önemli bir helal seyahat destinasyonu haline geldiğini anlatan Yunus Ete "Türkiye'nin Akdeniz bölgesindeki diğer Müslüman turist destinasyonlarını geride bırakması, Türkiye'nin popülaritesinin bir göstergesi oldu. Türk otelciler ise yoğun tüketici talebine dikkat çekerek bu yeni segmente geleneksel turizmden daha fazla odaklanmaya başladı" dedi.
Star Gazetesi
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