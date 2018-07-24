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Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kalkınma planı hazırlama görevi

Resmi Gazetede yayımlanan 13 nolu CBK ile Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevler verildi.
24 Temmuz 2018 09:36
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Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kalkınma planı hazırlama görevi

Resmi Gazetede yayımlanan 13 nolu CBK ile 4 nolu CBK'da teşkilat ve görevleri düzenlenen Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevler verildi.

Verilen görevlere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı; kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, Cumhurbaşkanlığındaki Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanacak

İŞTE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA VERİLEN YENİ GÖREVLER

a) 217 nci maddesinin birinci fıkrasına 0) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (k) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir.

"k) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak.

l) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde (k) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek.

m) Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.

n) Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma ve ekonomik ilişkilerin kalkınma planları ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

o) Faaliyet alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak."
Memurlar.Net - Özel

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