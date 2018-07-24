|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İki kardeş, kavga ederken balkondan düştü
Hüseyin Y. ve Mesken Y. kardeşler arasında ikinci kattaki evlerinin balkonunu bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kardeş, balkondan düştü. aralanan Hüseyin ve Mesken Y. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi
İzmir'in Buca ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonunda kavga ederken düşen iki kardeş, yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.00 sıralarında 289 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Y. ve Mesken Y. kardeşler arasında ikinci kattaki evlerinin balkonunu bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında iki kardeş, balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Hüseyin ve Mesken Y. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye
alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Bu haber 2,337 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI