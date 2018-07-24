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İki kardeş, kavga ederken balkondan düştü

Hüseyin Y. ve Mesken Y. kardeşler arasında ikinci kattaki evlerinin balkonunu bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kardeş, balkondan düştü. aralanan Hüseyin ve Mesken Y. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi
24 Temmuz 2018 09:54
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İki kardeş, kavga ederken balkondan düştü

İzmir'in Buca ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonunda kavga ederken düşen iki kardeş, yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.00 sıralarında 289 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Y. ve Mesken Y. kardeşler arasında ikinci kattaki evlerinin balkonunu bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında iki kardeş, balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Hüseyin ve Mesken Y. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Doğan Haber Ajansı
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