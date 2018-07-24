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Meteorolojiden İstanbula kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi için sağanak uyarısında bulundu. Yağışın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edilen bölgede, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İzzet Taşkıran
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