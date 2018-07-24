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Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'daki yangınlara ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ı arayarak, Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı aradı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini ilettti.
Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu
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