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3. havalimanının kirası 1 milyar euro
İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanından devletin, her yıl 1 milyar 45 milyon euro kira alacağı belirtildi
AK parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 3. havalimanıyla ilgili açıklama yaptı.
3. havalimanının yıllık kira bedelini açıklayan Muş, "KDV dahil yıllık kira bedeli 1 milyar 45 milyon euro" dedi.
Muş, "Devlet 25 yıl boyunca bunu alacak" şeklinde konuştu.
Yap-işlet-devret projeleri ile 3 milyar dolar yatırım yapıldığını belirten Muş, garanti üzeri gelirin 440 milyon euro olduğunu ifade etti.
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