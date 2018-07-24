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3. havalimanının kirası 1 milyar euro

İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanından devletin, her yıl 1 milyar 45 milyon euro kira alacağı belirtildi
24 Temmuz 2018 10:11
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3. havalimanının kirası 1 milyar euro

AK parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 3. havalimanıyla ilgili açıklama yaptı.

3. havalimanının yıllık kira bedelini açıklayan Muş, "KDV dahil yıllık kira bedeli 1 milyar 45 milyon euro" dedi.

Muş, "Devlet 25 yıl boyunca bunu alacak" şeklinde konuştu.

Yap-işlet-devret projeleri ile 3 milyar dolar yatırım yapıldığını belirten Muş, garanti üzeri gelirin 440 milyon euro olduğunu ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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