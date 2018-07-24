|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ankara Valiliği'nden 'bozuk mühimmat imhası' açıklaması
Ankara Valiliği, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki Kayaş kapsül fabrikasında, saat 09.00-11.00 arasında bozuk mühimmatın imha edileceğini bildirdi
Ankara Valiliği, Kayaş kapsül fabrikasında, 09.00-11.00 saatleri arasında bozuk mühimmatın imha edileceğini bildirdi.
Valilikten, arızalı mühimmat imhasına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, bozuk mühimmatın Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki Kayaş kapsül fabrikasında saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhasının yapılacağı açıklandı.
Bu haber 469 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI