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Ankara Valiliği'nden 'bozuk mühimmat imhası' açıklaması

Ankara Valiliği, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki Kayaş kapsül fabrikasında, saat 09.00-11.00 arasında bozuk mühimmatın imha edileceğini bildirdi
24 Temmuz 2018 10:16
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Ankara Valiliği'nden 'bozuk mühimmat imhası' açıklaması

Ankara Valiliği, Kayaş kapsül fabrikasında, 09.00-11.00 saatleri arasında bozuk mühimmatın imha edileceğini bildirdi.

Valilikten, arızalı mühimmat imhasına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, bozuk mühimmatın Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki Kayaş kapsül fabrikasında saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhasının yapılacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı
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