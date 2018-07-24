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50 bin 314 öğretmen adayı tercihte bulunmuş
20 bin öğretmen atamasına 50 bin 314 öğretmen adayı başvuruda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama işlemini tamamladı.
Sonuçlar bugün saat 13:00'te internet üzerinden yayımlanacak.
Sözlü sınava giren ve 60 ve üzeri alan adaylar geçen hafta okul tercihinde bulunmuştu.
Sözlü sınava 60 bin aday katılmıştı. MEB sonuç ekranındaki bilgiye göre, 10 bine yakın kişi elenmiş görünmektedir. Zira 50 bin 314 aday başvuruda bulunmuş görünmektedir.
17 bin 934 öğretmen tercihine atanırken, 2 bin 65 öğretmen ise kurayla atandı. Toplamda 19 bin 999 sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı . Yani bir kadro boş kaldı.
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