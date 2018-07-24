1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyanın en büyük peribacasını 6 ayda 109 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi'ni yılın ilk 6 ayında 109 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti
24 Temmuz 2018 10:23
Yazdır
Dünyanın en büyük peribacasını 6 ayda 109 bin kişi ziyaret etti

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi'ni 2018 yılının ilk 6 ayında 109 bin 900 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında artış yaşandığını ifade etti. Karaaslan, "Turizm açısından 2018'e verimli bir süreçte girdik. Hatta 2017 yılının Kasım, Aralık dönemi de beklediğimizin üzerinde oldu. 2018 yılı beklentileri yerine getiren bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Uçhisar Kalesi'nin de turistlerin ziyaretleri arasında dikkat çeken bir zemin oluşturuyor. Çünkü Uçhisar Kalesi Kapadokya Bölgesi'ne hakim bir tepe oluşturmuş oluyor. Aynı zamanda da en büyük peribacası olması nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Uçhisar Kalemizi yılın ilk 6 ayında tam biletli 67 bin 700 kişi, 40 bin 800 öğrenci ve bin 400 kişi de ücretsiz ziyaret etti. Yani Uçhisar Kalemizi yılın ilk 6 ayında 109 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Buradan şunu çıkartabiliriz 2018 yılı turizm açısından oldukça verimli bir yıla girmiş olduğunu gösteriyor" dedi.

"Uçhisar Kalesi'ni ziyarette yüzde 40 oranında artış var"

Başkan Karaaslan geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine bakıldığı zaman Uçhisar Kalesi'ni ziyarette ciddi oranda artış yaşandığını söyledi. Karaaslan, "Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman bu yıl ziyaretçilerde artış olduğu gözleniyor. 2017 yılı turizm açısından sönük geçen bir süreç oldu. Takriben geçen yıl ile bu yılın ilk 6 aylık ziyaretçi sayısını kıyasladığımız zaman yüzde 40 oranında bir artış olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 512 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden İstanbula kuvvetli sağanak uyarısı
24 Temmuz 2018 09:59		 İstanbul Ankara arasını bir saate indirdiler
24 Temmuz 2018 08:20
İBB önündeki darbe anıtı'nın başı düştü
24 Temmuz 2018 08:00		 Meclis'ten personele uyarı: Oltaya gelme
24 Temmuz 2018 07:35
Iğdır'da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu
24 Temmuz 2018 07:30		 Çiftlikbank'tan ders alınmamış!
24 Temmuz 2018 07:00
Meteoroloji bu bölgeleri uyardı! Su baskınlarına dikkat-Haritalı
24 Temmuz 2018 06:30		 Sefaköy'de otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü
24 Temmuz 2018 05:48
İstanbul'da şiddetli yağış etkili olmaya başladı
24 Temmuz 2018 05:46		 Hendek'te traktör kazası : 1 ölü
24 Temmuz 2018 00:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
Ek göstergeyi bekleyenler dikkat
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
20 bin Öğretmen ataması yapıldı
'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
'Şişko' diyen öğretmene 2 yıl hapis istemi
Uçum: SGK ve Milli Kütüphane iddiaları doğru değil
'Bekara ev yok' diyene 15 bin TL'yi bulan ceza kapıda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yatılı misafir 5
21.07.2018 galatasaray vs valencia maçı 2
elif elmas 1
tek başına sinemaya gitmek 3
Sadakat 3
sevilen koku 3
frau m.a.p 1
safiye inci 6
şampiyonlar ligi görünümlü uefa avrupa ligi grubu 1
kadına saygısı olmayan adam! 2
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik personel alım ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Yalova Üniversitesi doktor öğretm üyesi alacak
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam