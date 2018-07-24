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Meclis 28 Temmuz'da tatile girecek
Meclis Genel Kurulu 28 Temmuz'da tatile girecek. Meclis 1 Ekim'de açılacak. Ancak bu sürede bazı komisyonlar çalışmaya devam edecek
Terörle mücadele ve torba yasa teklifinin yasalaşmasının ardından Meclis 28 Temmuz'da tatile girecek.
Yeni yasama yılı 1 ekim'de açılacak. ancak bazı komisyonlar tatile girmeyecek.
Alınan karara göre Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu çalışmalarını yürütmeye devam edecek.
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