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Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk isteği bu oldu
Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk isteğinin gazete olduğu iddia edildi
Geçen günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adnan Oktar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne yerleştirildi. Oktar'ın buradaki ilk isteğinin gazete olduğu iddia edildi.
Cezaevinde yönetimin belirlediği günlük gazeteler ücreti karşılığında mahkum ve tutuklulara verilebiliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre; Oktar, iki gündür kameralı gözlem odasında kalıyordu.
Dün buradan çıkarıldı ve 3 kişilik bir koğuşa konuldu. Oktar koğuşta tek başına kaldığı öğrenildi.
TEDBİRLER ARTIRILDI
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi, resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 103 adet 3 kişilik, 61 adet tek kişilik odalar bulunduruyor.
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