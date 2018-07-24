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Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk isteği bu oldu

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk isteğinin gazete olduğu iddia edildi
24 Temmuz 2018 10:36
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Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk isteği bu oldu

Geçen günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adnan Oktar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne yerleştirildi. Oktar'ın buradaki ilk isteğinin gazete olduğu iddia edildi.

Cezaevinde yönetimin belirlediği günlük gazeteler ücreti karşılığında mahkum ve tutuklulara verilebiliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Oktar, iki gündür kameralı gözlem odasında kalıyordu.

Dün buradan çıkarıldı ve 3 kişilik bir koğuşa konuldu. Oktar koğuşta tek başına kaldığı öğrenildi.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi, resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 103 adet 3 kişilik, 61 adet tek kişilik odalar bulunduruyor.

Milliyet
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