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Kırıkkale-Ankara yolunda kaza: 4 ölü
Kırıkkale-Ankara karayolu üzeri, Elmadağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi
Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 ZHM 98 plakalı otomobil ile Elmadağ tarafından Ankara Merkez istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol üzerindeki köprünün ayağına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi.
Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti.
Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de araç içinde sıkışan 4 kişinin çıkarılması için hummalı çalışma başlattı. İtfaiye erleri araçta bulunan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı.
Sağlık ekipleri ise araçtan çıkartılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirledi. Otomobilde sıkışan ve öldüğü belirlenen 4. kişinin sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Polisi olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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