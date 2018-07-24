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Köylüyü lavanta balı kurtaracak

Eskişehir'de ekimi yapılan lavantadan elde edilen bal, 200 liradan satılarak köylünün geçim kaynağı olacak
24 Temmuz 2018 10:43
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Köylüyü lavanta balı kurtaracak

Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Köyü'nde lavanta ekimleri 2 yıldır devam ediyor. Vatandaşlar lavantayı kısa sürede benimserken, bir çok alanda yeni ürünler yapıldı. Lavanta yoğurdu, lavantalı sabun, lavantalı irmik helvası ve lavanta balı gibi ürünleri üretmeyi başaran köylüler, özellikle bal konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada köyün dağlarına yerleştirilen kovanlar ile üretim devam ederken, lavanta balının kilogramı 200 liradan alıcı buluyor. Köylü için önemli bir kaynak oluşturan bal, Eskişehir'de ilerleyen günlerde daha da yaygın hale gelecek.

"Piyasadaki fiyatı 200 lira civarında oluyor"

Lavanta balının özelliklerinden bahseden Şükranlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadri Ay, kovan sayısının arttırılması için çalışmalara devam edildiğini aktardı. Başkan Ay, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle Eskişehir'de bulunan dernek binamızda 57 kursiyerimizin katılımıyla bir arıcılık kursu açtık. Bu arıcılık kursundaki kardeşlerimiz, bugün itibariyle köyümüzde 500'ün üzerinde kovanla başlangıç olarak amatör arıcılığa başladı. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde de geliştirip, profesyonel bir noktada gelir getirici ilk sıraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü lavanta balının lezzetine, tadına herhangi bir şey söylemiyorum. Özellikle köylü ekonomik boyutuna bakıyor bunun. Ekonomik boyutunda da normal balı bugün 40 liraya 50 liraya alırken, lavanta balının kilosu 200 liradır. Onunda tamamı lavanta balı değil, tamamen lavanta balının sağlık açısından afrodizyak özelliği var. Fazla tükettiğiniz takdirde rahatsızlık yapabiliyor. Yüzde 50-yüzde 50 katkıyla petek balıyla lavanta balını karıştırdığınız halde piyasadaki fiyatı 200 lira civarında oluyor" dedi.

"20'nin üzerinde bekleyen lavanta fidesi ekmek isteyen üyemiz var"

Lavanta arazilerini arttırmak için girişimlerinde devam ettiğini ifade eden Başkan Ay, "Kovan sayımız haliyle artacaktır. Bu dediğimiz gibi ilk yılımızın vermiş olduğu heyecandı. Şu anda gidişat çok güzel. Lavanta ekimi arazilerini genişletme hedefimiz var ama lavanta fidesi üretimi Türkiye'de sınırlı. İl Tarım Müdürlüğümüzün her yıl Eskişehir'e 25 bin-30 bin civarında bir lavanta fidesi getiriyor. Bunların yüzde 60, yüzde 70'ini Şükranlı Köyü'ne veriyorlar. Çünkü burası toplulaştırma merkezi oldu. Bu noktada da bizim şu anda 20'nin üzerinde bekleyen lavanta fidesi ekmek isteyen üyemiz var. Bu üyelerimizin ihtiyaçlarını yüzde 100 karşılamıyoruz. Bu sene yaklaşık 20 bin civarında lavanta fidesini toprakla buluşturacağız. Bekleyen 22-23 kardeşimizin en fazla 7-8 tanesinin ihtiyacını karşılayabileceğiz. Bu noktada da Tarım Bakanlığı ne kadar fazla fide verirse bize, bizim genişleme hızımız ve genişleme alanımızda o derece bol olacaktır" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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