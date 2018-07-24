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2018-ALES/2 başvuruları alınacak

2018-ALES/2 Başvuruları Alınacak
24 Temmuz 2018 10:45
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2018-ALES/2 başvuruları alınacak

DUYURU
(24 Temmuz 2018)

2018-ALES/2 Başvuruları Alınacak

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2), 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 24 Temmuz-02 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların başvuru sürecinde Ek'te yer alan 2018-ALES/2 Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-ALES/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Memurlar.Net
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