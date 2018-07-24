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Beyoğlu'daki bina canlı yayında çöktü

İstanbul Beyoğlu Sütlüce'deki 4 katlı bina temelindeki toprak kayması sonucu çöktü
24 Temmuz 2018 12:17
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Beyoğlu'daki bina canlı yayında çöktü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İmrahor Caddesi Fuadiye Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın yanındaki temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı.

Gece devam eden yağışlar nedeniyle 4 katlı binanın temelinde göçük meydana geldi.

Göçüğü gören vatandaşlar hemen binadakileri uyardı. Bina tahliye edilirken, çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri gönderildi.


4 katlı binanın yavaş yavaş aşağı doğru kaydığı görülüyor.


Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi devam ediyor.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: BİNANIN RUHSATI YOK

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"3 bina boşaltıldı. Hayati bir tehlike insanlar için şu an söz konusu değil. Binanın çökme tehlikesi var. Şu anda yapabileceğimiz sadece çevredeki insanların hayatlarını garantiye alacak tedbirler almak. Süreci izliyoruz. Binanın ruhsatı ve iskanı yok, kaçak yapı."


Beyoğlu'nda bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor
Memurlar.Net
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