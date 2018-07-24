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Otomobille traktör çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin Develi ilçesi Ayvazhacı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, M.C.'nin kullandığı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Selçuk Şimşek, Bilal Gürcü ve Muhsin Develioğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı Hidayet Develioğlu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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