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Ziya Selçuk: Daha fazla öğretmen alımı için çaba sarf edeceğim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atama töreninde yaptığı açıklamada, daha fazla öğretmen alımı için çaba sarf edeceğini belirtti
24 Temmuz 2018 11:09
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Ziya Selçuk: Daha fazla öğretmen alımı için çaba sarf edeceğim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atama töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün bütçe imkanları çerçevesinde 20 bin atıyoruz. Bu konuda elimden çaba içinde olacağımı bilmenizi isterim.
Umut güzel bir şeydir ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuda her türlü enerjimizi sarf edeceğiz"


MEB Bakanı öğretmen ataması töreninde konuştu
Memurlar.Net - Özel

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