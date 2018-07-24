|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ziya Selçuk: Daha fazla öğretmen alımı için çaba sarf edeceğim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atama töreninde yaptığı açıklamada, daha fazla öğretmen alımı için çaba sarf edeceğini belirtti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atama töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bugün bütçe imkanları çerçevesinde 20 bin atıyoruz. Bu konuda elimden
çaba içinde olacağımı bilmenizi isterim.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,617 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI