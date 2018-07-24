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Ankara Büyükşehir konutları satışta

Ankara Büyükşehir Belediyesi taşınmazları arasında yer alan konut ve ticari alanları satışa çıkarıyor
24 Temmuz 2018 11:35
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Ankara Büyükşehir konutları satışta

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında konut ve ticaret alanlarını satışa çıkarıyor.

İlkbahar Mahallesi Çankaya adresinde yer alan 97 konut ve 5 ticari dükkan ihale usulüyle satışa sunulacak.

BÜYÜKŞEHİR'DEN UYGUN FİYATA DAİRE

Hemen teslim ve peşin olarak satışa sunulacak konutların fiyat aralığı ise 220-700 bin lira arasında değişiyor.

2+1, 3+1, 4+1 ile 5+1 daire tiplerinin yer aldığı konutların büyüklükleri de 101 ve 210 metrekare arasında.

Turan Güneş Bulvarı ve İmrahor Vadisi'ne cepheli Mogan ve Eymir Gölü manzaralı bir alanda depreme dayanıklı inşa edilen "Güneypark Konutları", sosyal donatıları, peyzaj düzenlemesi ve teknolojik donanımı ile dikkat çekiyor.

KALAN KONUTLAR İÇİN SATIŞLAR DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından pazarlık usulü ihaleyle satışa çıkarılan konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar, "(0312) 507 25 60 numaralı" telefondan ya da Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5, Kat:14 Yenimahalle adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'na başvurarak bilgi alabilecek.
Memurlar.Net
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