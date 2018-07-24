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TESK'ten 'Konut fiyatlarında indirime devam' çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Konut kredi faizlerinin düşürülmesi ve konut fiyatlarındaki indirim satışlara çok olumlu yansıdı. Yılın ikinci yarısında da bu indirimlerin devam etmesi gerekiyor
24 Temmuz 2018 11:38
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TESK'ten 'Konut fiyatlarında indirime devam' çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konut kredi faizlerinin düşürülmesi ve konut fiyatlarındaki indirimin satışlara çok olumlu yansıdığını belirterek, yılın ikinci yarısında da bu indirimlerin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonominin hareketlenmesi için konut kredi faizlerinde ve konut fiyatlarında indirimin tekrarlanmasını istedi.

Konut kredi faizlerindeki indirimin haziran sonu itibarıyla bittiğini anımsatan Palandöken, "Bu seferberlik satışlara olumlu yansımıştı. Haziranda konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 119 bin 413 oldu. Konut kredi faizlerinin düşürülmesi ve konut fiyatlarındaki indirim satışlara çok olumlu yansıdı. Yılın ikinci yarısında da bu indirimlerin devam etmesi gerekiyor. Konut satışlarının artması, dolaylı yoldan tüm piyasalara olumlu etki ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İndirimin sona ermesiyle konut kredi faiz oranının yüzde 1,30 seviyelerine kadar çıktığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Ekonomimizdeki iniş çıkışlar vatandaşı zaten zor durumda bırakırken, bu faiz artışı konut satışlarını olumsuz etkileyecektir. Bankalar ve inşaat sektörü satışların artması için yine el birliğiyle indirime gitmeli. Çünkü konut satışları tüm piyasaları canlandırıyor. Konutun çevresindeki berber, manav, bakkal esnafı, oradan geçen dolmuş, taksi vesaire şoför esnafı gibi herkes kazanıyor. Bu sebeple yılın ikinci yarısında da en azından yıl başına kadar ekonominin de hareketlenmesi için bu konut seferberliği devam etmeli. Bankalar faizleri düşürmeli, inşaat sektörü satışlar üzerindeki yüzde 20'lik indirimi sürdürmeli."
Anadolu Ajansı
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