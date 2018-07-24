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Akar: Bedellide temel eğitim süresi değişebilir

Milli Savunma Bakanı Akar, bedellide temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi. Akar, "Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" dedi
24 Temmuz 2018 11:43
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Akar: Bedellide temel eğitim süresi değişebilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Akar, bedellide temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Akar, "Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" değerlendirmesi yaptı.

Meclis'te görüşülen düzenlemeye göre, temel askeri eğitim süresi 28 günden 21 güne çekilecek. 25 yaş ve 15 bin liralık bedel söz konusu olacak.
Memurlar.Net
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