1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanser ilaçlarından ücret alınıyor mu? SGK açıklama yapı

Kanser Cerrahisi ve İlaçlarından Ücret Alındığı Yönündeki İddialar Gerçeği Yansıtmamaktadır
24 Temmuz 2018 11:29
Yazdır
Kanser ilaçlarından ücret alınıyor mu? SGK açıklama yapı

Kanser Cerrahisi ve İlaçlarından Ücret Alındığı Yönündeki İddialar Gerçeği Yansıtmamaktadır.

Bazı basın yayın organlarında, "Hükümetin Ücretsiz Kanser Tedavisi Vaadinin Altından Ne Çıktı?" başlığı altında; kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ilişkin asılsız haberlere yer verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu; hastalarımızın menfaatleri doğrultusunda en doğru ilaca en uygun maliyetle ulaşmalarını sağlamak, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, geliştirilen yeni ödeme yöntemleri ile firma ya da ilaç özelinde hızlı ve etkin politikalar üretmek, Türkiye'de ilaç yatırım, üretim ve araştırmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak, sürdürülebilir ilaç bütçesi oluşturmak gibi amaçlar gütmektedir.

Geri ödeme listesine alınacak ilaçlara ilişkin yöntemler belli olup konu kamuoyuna defalarca açıklanmıştır. Bu amaçla oluşturulan bilimsel değerlendirme komisyonlarımız maliyet unsuru gözetmeksizin bilimsel yayınlar ışığında hasta sağlığı dikkate alınarak çalışmalarını objektif olarak yürütmektedir.

Kanser tedavisi ile ilgili olarak da daha önce kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop işlemlerinde ilave ücret alınmamakta iken 2018 yılı Temmuz ayında yapılan düzenleme ile kanser cerrahisi (kanser tedavisi için yapılan ameliyat işlemleri) işlemlerinden de hiçbir şekilde ilave ücret alınmaması sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine almış olduğu ilaçlardan hiçbir şekilde ilave ücret almamaktadır. İlaçlarda sadece eşdeğer ilaç grubunun üzerinde maliyeti olan ilaçlar vatandaşlarımızca tercih edildiği zaman eşdeğer farkı alınmaktadır. Vatandaşlarımızın eşdeğer fiyat aralığı içerisindeki ilaçları tercih etmesi durumunda ise hiçbir ücret ödemeden ilaçlarına ulaşabilme imkanı bulunmaktadır.

2017 yılında kanser ilaçlarından geri ödeme listesinde 480 adet ilaç bulunmaktayken bu rakam 2018 yılında 544'e yükselmiştir.

Her tedavi, her ilaç kendi özelinde değerlendirilerek geri ödeme listesine dahil edilmektedir. Dün olduğu gibi bugünden sonra da, kanser tedavisine yönelik her türlü başvuru, ilgili süreçlerden geçtikten sonra gündeme alınmaya devam edecektir.

Halen, kanser cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ve bu ödemelerin bazı kriterlere takıldığına ilişkin iddia sahiplerinin konunun aslına vakıf olmaktan uzak olduğu anlaşılmaktadır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 418 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
22 Temmuz 2018 07:45		 İşçiye 5 bin 434 TL tazminat
19 Temmuz 2018 07:20
'SGK'nın fiyat indirimi küçük ve orta ölçekli kuruluşların sonu olacaktır'
07 Temmuz 2018 10:35		 Yedek subaylıktaki okul süresi için yıpranma verilir mi?
06 Temmuz 2018 00:02
SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
05 Temmuz 2018 08:10		 Prim günü eksik olan emekliye tamamlama fırsatı
02 Temmuz 2018 07:50
Emeklilere ömür boyu güvence
30 Haziran 2018 06:10		 BES'ten emekli olanların sayısı bir yılda 20 bini aştı
29 Haziran 2018 09:28
Bağ-Kur prim borcu olanlar 31 Aralık'a kadar sağlık hizmeti alabilecek
29 Haziran 2018 00:40		 Kaplıca Tedavisi hizmeti alınacak işletmeler
29 Haziran 2018 00:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
Ek göstergeyi bekleyenler dikkat
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
50 bin 314 öğretmen adayı tercihte bulunmuş
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
20 bin Öğretmen ataması yapıldı
'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'
Akar: Bedellide temel eğitim süresi değişebilir
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
2018-ALES/2 başvuruları alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Canım istemedi diyerek işe gitmeme lüksüne sahip çalışan 7
ayvalık 1
Doktorun kafasında parke taşı parçalamak 2
frau m.a.p 1
Kahvaltı 3
kpss 2018 2
Reçel Blog 1
robin van persie 1
paranoyak 2
andre ayew 1
SON İLANLAR
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Yalova Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam