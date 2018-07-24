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Adnan Oktar'ın yakın koruması tutuklandı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen ve Oktar'ın yakın koruması olduğu belirtilen Cüneyt Özyaşar, tutuklandı
24 Temmuz 2018 12:01
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Adnan Oktar'ın yakın koruması tutuklandı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen ve Oktar'ın yakın koruması olduğu belirtilen Cüneyt Özyaşar, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Oktar'ın yakın korumalığını yaptığı belirtilen Özyaşar, Ankara'da gözaltına alındı.

Buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Özyaşar, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikçe sorgulanan Özyaşar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

Arif Yakıcı,Muhammed Enes Can
Anadolu Ajansı
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