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'Yangın söndürme uçakları Yunanistan'a yardım için bekliyor'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Yunanistan'daki orman yangınına dair, "İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil." dedi
24 Temmuz 2018 12:02
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'Yangın söndürme uçakları Yunanistan'a yardım için bekliyor'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'daki orman yangını ile ilgili olarak, "Mevkidaşımla konuştum.

İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor.

Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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