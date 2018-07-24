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220 atta hastalık yok ama Adalar'a giremeyecekler

2 aydır Beykoz'da bekletilen ve Adalar'a gönderilmeyen 220 atın tahlil sonuçlarını İstanbul İl Tarım Müdürü Habertürk'e açıkladı: Hayvanlarda hastalık yok. Fakat Adalar karantinada olduğu için Adalar'a gitmeyecekler. Zaten sahipleri tarafından kaçak getirildikleri için giriş belgeleri de yok. Sahiplerine 9 bin TL ceza yazıldı
24 Temmuz 2018 12:07
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220 atta hastalık yok ama Adalar'a giremeyecekler

Faytonlara koşulmak üzere Büyükada'ya götürülmek istenen 220 atın Beykoz'daki yeşil alanda 2 aydır güneş altında bekletildiği kamuoyuna yansımıştı. Atların 'Ruam' hastalığı (ölümcül bulaşıcı bir hastalık) şüphesi nedeniyle adaya gidişlerinin engellendiği iddia edilmişti.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, haftalardır bekleyen atların akıbetini İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Habertürk'e anlattı: "Atlardan alınan kan tahlilleri bugün itibariyle sonuçlandı, Ruam hastalığı çıkmadı.

Hayvanların Adalar'a giriş belgeleri yok. Sahipleri tarafından kaçak bir şekilde Ağrı, Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok şehirden getirilmişler.

Adalar'a girmeleri mümkün değil. Zaten Adalar Ruam hastalığı nedeniyle karantina altında.

Bu nedenle de hayvan giriş çıkışı yasak. Beykoz'da bekleyen hayvanları sahipleri İstanbul dışına çıkaracak. Sahiplerine de kaçak hayvan ticaretinden 9 bin TL ceza yazıldı.

At sahipleri mağduru oynuyorlar ama yasa dışı bir şekilde hayvanları getirmişler. Ruam öldürücü bir hastalık. Tedavisi yok. Tespit edilen hayvan itlaf ediliyor. İnsanlara da bulaşabiliyor."
Habertürk
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