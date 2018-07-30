Çalışmada, müfettiş yardımcılarının yeni umudu Zehra Zümrüt Selçuk!

09/07/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 703 nolu KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları birleştirilmiş, yapılan değişiklikle Bakanlığın yeni adı "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" olmuştur. Birleşme öncesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde denetim faaliyetleri Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülüyor iken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise denetim faaliyetleri İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmekte idi. 10/07/2018 tarihli 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 78 inci maddesi ile her iki Denetim Kurulu tek çatı altında birleştirilmiş, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı adını almış, her iki bakanlığın görev alanına giren çok önemli konularda teftiş ve denetim yetkisi verilmiştir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı öncesine göre çok daha stratejik ve önemi oldukça artan bir birim haline gelmiştir.

MÜŞTEREK KARARNAME YERİNE CUMHURBAŞKANI ONAYI

3 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İş Müfettişliğine nasıl atama yapılacağı da düzenlenmiştir. Buna göre İş Müfettişliği mesleğine 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (II) nolu cetvelde yer verilmiş, daha evvel müşterek kararname ile yapılan atamalar için Başbakanlığın ortadan kalkmasının doğal bir sonucu olarak artık Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılması öngörülmüştür.

YILLARDIR İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILARI MAĞDUR EDİLİYOR...

TODAİE çıkışlı "Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim" araştırmasında elde edilen verilere göre Türkiye'nin en çok denetim yapan kariyer meslek mensupları İş Müfettiş ve İş Müfettişi Yardımcıları.. Türkiyenin saygın üniversitelerinden mezun ve yüksek donanımlı Mühendis, Avukat, Doktor, Mimar, İİBF gibi çok çeşitli mesleki eğitim ve formasyona sahip sayıları 434 'ü bulan İş Müfettişi Yardımcısı, hakettikleri 'Müfettiş' ünvanını almaksızın özlük hakları bakımından çok daha düşük "Yardımcı" kadrolarında denetimlerine devam etmektedirler.

MÜFETTİŞLİĞE ATANMADA SÜRE 3 YIL ...

Yürülükteki mevzuata göre Müfettişliğe atanmak için 3 yıllık süre ve bu süre sonunda yapılan "Müfettişlik" sınavında başarılı olmak yeterli iken 7 yıl önce mesleğe başlayan İş Müfettişi yardımcıları yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlamalarının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Bakanlıkça halen atamaları bekletilme, daha önce de birçok kez memurlar.net haber sitemizde dile getirilmiş olmasına rağmen, şartları tam ve yeterli olan bunca kariyer meslek mensubunun niçin atamasının yapılmadığına ilişkin bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Kamuda liyakat ve kariyer ilkelerinin uygulanması hususunda gerekli hassasiyetin kariyer meslekler açısından önemi defalarca vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat başlatmış olduğu "İstihdam seferberliği" kapsamında çalışma hayatında yakalanan olumlu ivme ile birlikte işçi-işveren ilişkilerinin mevzuata uygunluğunu devlet adına teftiş eden, işyerlerinde iş barışının ve iş sağlığının korunması amacı doğrultusunda saha denetimi yapan bu kariyer meslek mensuplarının, mesleğe başlamalarından bu yana 5 farklı bakan görmüş olmalarına rağmen atamalarının halen bekliyor olması, son dönemde "Memurlar.net" üzerinden sıkça vurguladığımız "kariyer ve liyakat sistemi" üzerine inşa edilen bir kamu personel sistemi yaklaşımına uzak düşmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ana teması olan "bürokratik tıkanıklık"ların giderilmesi ile uyuşmamaktadır.

MESLEK MENSUPLARI KURUM VE MESLEK DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİYOR

Hakketikleri ünvanın halen verilmemesi sebebiyle Müfettiş Yardımcıları kamuda daha iyi olduğunu düşündükleri kurum ve kuruluşlara (hakimlik savcılık kaymakamlık gibi) geçiş yapmakta yada istifa ederek özel sektörde yönetici kadrolarında CEO olarak işe başlamaktadır. Teftiş Kurulu oldukça düşük özlük hakları ile yardımcı kadrolarında Müfettiş çalıştırmaya devam etmekte, nitelikli personelini kaybetmektedir.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK UMUT OLDU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un göreve gelmesi İş Müfettişi Yardımcısı meslek mensupları arasında heyecan yaratmış, kendisi de yüksek donanıma sahip olan yeni Bakan'ın nitelikli personellerin sorunlarına çözüm olacağı beklentisi oldukça artmıştır. Müfettiş Yardımcıları hakketikleri ünvanı alacakları beklentisi ile Sayın Bakandan müjde beklemektedirler. Teftiş ve Denetim Kurulları içerisinde azımsanmayacak derecede önemli konumda bulunan "İş Müfettişliği" kariyer mesleğinde atılacak önemli adımlar neticesinde Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde hedeflenen iş barışı ve iş sağlığı göstergelerine ulaşılması mümkün olacaktır.