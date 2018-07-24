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Ali Yalçın: Öğretmenliğe ilk atamada mülakat şerhimizi yineliyoruz

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlik mesleğine yeni başlayacak adaylara "aramıza hoşgeldiniz" dedi
24 Temmuz 2018 12:13
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Ali Yalçın: Öğretmenliğe ilk atamada mülakat şerhimizi yineliyoruz

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, öğremen atamalarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yalçın, mülakata olan şerhlerinin devam ettiğini belirtti.

İşte Yalçın'ın açıklamaları:

"Bugün eğitim çalışanları açısından "20 Bin" yeni öğretmen atamasının yapılması dolayısıyla önemli bir gün.
Yeni atanan arkadaşlarımıza aramıza hoşgeldiniz diyoruz.
Öğretmenliğe ilk atanmada mülakat konusundaki şerhimizi bir daha yineliyoruz.Ek öğretmen ataması beklentimizdir "
Memurlar.Net
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