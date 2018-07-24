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Ali Yalçın: Öğretmenliğe ilk atamada mülakat şerhimizi yineliyoruz
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlik mesleğine yeni başlayacak adaylara "aramıza hoşgeldiniz" dedi
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, öğremen atamalarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yalçın, mülakata olan şerhlerinin devam ettiğini belirtti.
İşte Yalçın'ın açıklamaları:
"Bugün eğitim çalışanları açısından "20 Bin" yeni öğretmen atamasının
yapılması dolayısıyla önemli bir gün.
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