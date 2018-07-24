240 metredeki cam seyir terası korkutuyor

Torul ilçesinde 240 metrelik cam seyir terası tamamlanarak ziyarete açıldı. Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzergahı üzerinde bulunan Torul Kalesi'nin bulunduğu tepenin zirvesine yapılan seyir terası, 90 metrekarelik alanı ve 50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam platformuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih ediyor.

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte cam seyir terasa, hafta içi 500-600, hafta sonları ise bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi geliyor.

'ADRENALİN TUTKUNLARININ MERKEZİ OLACAK'

Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, seyir terasıyla ilçenin turizm konusunda önemli bir ivme katettiğini söyledi. Köroğlu, "Burada binlerce ziyaretçiyi ağırladık. Onlara daha iyi bir hizmet verebilmek için cam seyir terasımızın olduğu alana otağ kurduk. Burada birçok kahvaltı ve ızgara çeşitleri bulunduruyoruz. Burayı adrenalin tutkularının merkezi yapmak için 2 hatlı zipline projemizi hazırladık. Küçük bir ilçeyiz, maddi kaynakları kısıtlı olduğu için, bu projeleri hemen hayata geçiremiyoruz.

Yaptığımız ve yapacağımız projelerle birlikte Karadeniz bölgesinin en fazla turist çeken noktası olacak" dedi.

'BİR MACERA OLARAK AİLECE GELDİK'

Cam seyir terasını görmek için İstanbul'dan Torul'a geldiğini anlatan Uğur Ülker, "Yöremize hayırlı olsun, kim düşünmüşse o insandan Allah razı olsun. Yöremizde turizm açısından çok keşfedilmemiş yerler var. Bir an önce de onları şirin ve küçük olan Gümüşhane'mize sunmalarını bekliyoruz. İstanbul'dan geldik. Bir macera olarak ailece geldik, gezdik" diye konuştu.

'GERÇEKTEN HARİKA BİR YER'

İlçeye Kastamonu'dan geldiğini belirten Muazzez Ülker de dağlık bir alanda bu gibi yapıların vatandaşları memnun edeceğini ifade etti. Ülker, "Burayı dağ olarak tanıdığımız için çok fazla dikkatimizi çekmiyordu. Şu an da böyle güzel bir yapı olduğu için ilgimizi çekti. Bir turist olarak gerçekten harika bir yer. Ben televizyonda gördüm. Dağların tepesine böyle güzellikler olursa bizler de memnun kalırız. Daha da olmasını istiyoruz. Çok güzel, harika" ifadelerini kullandı.

'BİRAZ ÜRKÜTÜCÜ'

Cam seyir terasına ilk kez çıkan minik Zeynep Beyza Uçar ise manzaranın ürkütücü olduğunu ama sonradan alışıldığını dile getirdi. Uçar, "İlk geldiğimde korkum vardı. Tehlike korkusu vardı. Giderken çok korkuyordum, düşecek gibi oldum. Camları gördüm, çok alıştım. Biraz ürkütücü ama gezdim çok güzeldi, herkes gelsin" dedi.