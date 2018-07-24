|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Şırnak'ta çatışma: 1 uzman çavuş yaralı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı
Güçlükonak ilçesindeki Fındık beldesi bölgesinde bulunan Gabar Dağı'nda, bu sabah arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Güvenlik güçleri de anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı.
Yaralı uzman çavuş, bölgeye sevk edilen helikopterle, Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı.
Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.
Bu haber 1,398 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI