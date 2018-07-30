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2018 \ OHAL Komisyonu Kararları

Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı

Ağır ceza mahkemesinde yargılanan ve beraat eden Adalet Bakanlığı personeli için göreve iade kararı verdi.
30 Temmuz 2018 10:14
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Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı

OHAL Komisyonu 679 sayılı KHK ile ihraç edilen personel için göreve iade kararı verdi.

Kararda, mahkemenin beraat kararına atıfta bulunuldu.

İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI
Memurlar.Net - Özel

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