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Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
Ağır ceza mahkemesinde yargılanan ve beraat eden Adalet Bakanlığı personeli için göreve iade kararı verdi.
OHAL Komisyonu 679 sayılı KHK ile ihraç edilen personel için göreve iade kararı verdi.
Kararda, mahkemenin beraat kararına atıfta bulunuldu.
İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI
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