1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

O araca ceza kesilip, yazılar sökülmüş

Almanya'da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek'in, tatil için geldiği Türkiye'de resmi trafik polisi otosu gibi giydirdiği üstü açık lüks otomobilinin geçen Mayıs ayında, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurularak, sürücüsüne 500 lira ceza uygulandığı, aracın ise bağlandıktan sonra üzerindeki yazılar sökülerek, sahibine teslim edildiği bildirildi
24 Temmuz 2018 12:26
Yazdır
O araca ceza kesilip, yazılar sökülmüş

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya'da resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanına oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' notuyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

CEZA KESİLEREK, YAZILAR SÖKÜLMÜŞ

Resmi trafik polisi otosu gibi giydirilen üstü açık lüks otomobilin, geçen 5 Mayıs'ta, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulduğu bildirildi.

Resmi polis otosu gibi giydirilen aracın sürücüsü Ümit Şimşek'e ruhsat bulundurmama ve kanuna aykırı olarak araç üzerinde değişiklik yapmaktan 500 lira ceza yazıldığı, aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.

Üzerindeki yazıları sökülerek, cezası ödenen otomobilin, geçen 15 Mayıs'ta otoparktan alınarak, Almanya'ya götürüldüğü ve Alman plakalı aracın o tarihten bu yana sınır kapılarından Türkiye'ye bir daha giriş yapmadığı bildirildi.

Ümit Şimşek'in, Almanya'da otomobilini tekrar polis otosu gibi giydirerek, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı kaydedildi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,904 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akar: Bedellide temel eğitim süresi değişebilir
24 Temmuz 2018 11:43		 Ankara Büyükşehir konutları satışta
24 Temmuz 2018 11:35
Cumhurbaşkanlığında İletişim Başkanlığının görev ve yetkileri belirlendi
24 Temmuz 2018 11:07		 Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve yetkileri belirlendi
24 Temmuz 2018 11:04
Ankara Valiliği'nden 'bozuk mühimmat imhası' açıklaması
24 Temmuz 2018 10:16		 Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kalkınma planı hazırlama görevi
24 Temmuz 2018 09:36
Uçum: SGK ve Milli Kütüphane iddiaları doğru değil
24 Temmuz 2018 09:10		 Basın Yayındaki uzman yardımcıları, İletişim Başkanlığına atanabilecek
24 Temmuz 2018 08:58
'Güçlü kadını' hedefleyen plan hazır
24 Temmuz 2018 08:54		 PTT, yurtiçinde ve dışında şirket kurabilecek
24 Temmuz 2018 08:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
Ek göstergeyi bekleyenler dikkat
50 bin 314 öğretmen adayı tercihte bulunmuş
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
20 bin Öğretmen ataması yapıldı
Akar: Bedellide temel eğitim süresi değişebilir
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'
2018-ALES/2 başvuruları alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eymir gölü 4
kedi sahibi olmak 4
frau m.a.p 1
ayvalık 1
sude 6
dolunay 3
şiddet iyi yönde kullanılabilir 4
dosta güven düşmana korku salmak 1
Albert Camus 1
2002'de erdoğan başta olsa final oynardık 5
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Yalova Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam