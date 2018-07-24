Erdoğan'dan bedelli askerlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

100 günlük program çalışmamız devam ediyor. OHAL'i kaldırmamız bu çerçevede attığımız önemli bir adım.

Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Terörle mücadeelede ihtiyaç duyulan düzenlemeler TBMM tatile girmeden hayata geçecek Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi de bu hafta Meclis'ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız. Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duymayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız.

Bu millet asker bir millettir. Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir ve onun ruhundaki o hassasiyeti, o inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve taktiki olarak verebileceğimiz hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz.

"TEK TERÖRİST KALMAYANA KADAR OPERASYONLAR SÜRECEK"

İhtiyaç duyulan her zaman ülke genelinde OHAL ilan etme yetkimiz var. Hiç kimsenin ülkemizi terörle mücadele için çıkardığı kanunlar yüzünden eleştirmeye hakkı olamaz.

Bizim için önemli olan kimin ne dediği değil, ülkemizin neye ihtiyacı olduğudur. Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar doğru yolda ilerlediğimizin en büyük ispatıdır. Suriye'yi adım adım güvenli hale getiriyoruz. Hudutlarımız dibinde tek bir terörist kalmayana kadar operasyonlarımız devam edecektir.

Filistinlilerin üzerine tank ve topla giden İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi. İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanunu İsrail'in en siyonist, faşist ve ırkçı devlet olduğunun ispatıdır. Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. Bu tüm Yahudileri tehlikeye atan bir adımdır. İsrail'in attığı bu adımla kalmayacağını ve bölgeyi dünyayı kana ve acıya boğacağını varsaymamız gerekiyor. Türkiye olarak bu uygulamalara karşı çıkmayı ve Filistinlilerin yanında yer almayı sürdüreceğiz.

"İŞSİZLİĞİ YAKINDA TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ"

Çok yakında ekonomik olarak çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. Haziran sonu itibariyle yıllık ihracatımız 161,5 milyar dolara ulaştı. İlk çeyrekte yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla geçtiğimiz yılki seviyeyi koruduk. İstihdamda 28,5 milyon kişiyle tarihi bir zirvede bulunuyoruz. İşgücüne katılım oranımız hızlı artıyor. İşsizlik yüzde 10'lar seviyesinde. İnşallah yakında bunu da tek haneli rakama indireceğiz. Turizmde çok hareketli bir sezon yaşıyoruz. Turizm gelirlerinde inşallah rekor kıracağız. Merkez Bankası rezervlerimiz 102 milyar dolara çıkarak yeniden toparlanma başladı. IMF'ye borcumuzu 2013'te sıfırladık. Bizden önceki iktidarlar IMF'nin kapısında delikli kuruş için para istediler. Biz bunların hepsini sildik süpürdük. Yeni yönetim sistemimizle ekonomide de hedeflerimize kararlılıkla yürüyebileceğimiz zemine kavuştuk. Uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları tüm finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davam ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapanlar yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Tüm yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazırız. Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanığı olacaktır.

"BİZE KİBİR ASLA YAKIŞMAZ"

Önümüzde kısa vadeli tek bir seçim takvimimiz var. 2019 martındaki mahalli idareler seçimidir. Kongrenin ardından seçim çalışmamızı başlatacağız. Siyasette de erken kalkan yol alır. Biz partimizi kurduğumuzdan beri her seçime ilk günkü heyecanla hazırlandığımız için bu başarıları elde ettik. Başka partiler kendi iç kavgalarıyla uğraşabilirler bizim böyle bir lüksümüz yok. Milletimiz bizden eser bekliyor. Eğer milletimizin verdiği mesajları doğru şekilde almaz, eksikleri düzeltmeden sandığa gidersek bu bize yakışmaz. Bize kibir asla yakışmaz. Biz tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Pazar günü Meclisimiz kapanıyor. Ondan sonra artık arkadaşlarım seçim bölgelerine dönüyorlar. Martın hazırlıklarına başlamış olacağız.