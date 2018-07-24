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20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları açıklandı
24 Temmuz 2018 12:56
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20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretemenin ataması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları için TIKLAYINIZ


MEB Bakanı öğretmen ataması töreninde konuştu

20 bin Öğretmen ataması yapıldı
Memurlar.Net
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