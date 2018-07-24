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20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretemenin ataması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törenle yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları için TIKLAYINIZ
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