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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.257,00 lira oldu
24 Temmuz 2018 12:59
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.257,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 186,60 186,80 187,60 187,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.229,00 1.249,00 1.236,00 1.257,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 170,00 174,00 171,00 175,00
Lira(Tam) Ziynet 1.201,00 1.225,00 1.208,00 1.228,00
Yarım Ziynet 602,00 612,00 604,00 614,00
Çeyrek Ziynet 301,00 306,00 302,00 307,00
Anadolu Ajansı
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