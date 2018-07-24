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Cumhurbaşkanı: 21 günlük sürenin düşmesi söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasında 21 günlük sürenin düşmesinin söz konusu olmadığını söyledi
24 Temmuz 2018 13:24
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Cumhurbaşkanı: 21 günlük sürenin düşmesi söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel askerlik eğitimi konusunda, "Tartışılır bir şey yok. 21'den aşağı düşmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, temel askerlik eğitimi ile ilgili, "Tartışılır bir şey yok. 21'den aşağı düşmeyecek. Süre olarak yaş noktasında asgari 25 yaş. 38 yaşı kaldırıyoruz, önü açık. Bakaya olayını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Zorunlu askerlik millet dedik ya asker. O konuda mevcut durum devam ediyor" diye konuştu.

F-35 uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulmasına ilişkin soruya Erdoğan, "Bu konu ABD Başkanı'nın oradan geçtikten sonra tasarrufunda olan bir şey. Sayın Trump bize gösterdi; böyle bir şey söz konusu değil. Bugüne kadar 900 milyon odlar ödeme yaptık. İki tanesinin teslimatı orada yapıldı. Pilotlarımız eğitim uçuşları yapıyorlar. Olumsuz endişe konuşa taşımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakmasına ilişkin Erdoğan, "Dün gece Mesut ile görüştüm, Mesut'un açıklaması, takındığı tavır gam millidir tam hilalidir. Gözlerinden öpüyorum. Alman milli takımın başarısı için ter döken gence böyle ırkçı yaklaşım kabul edilebilir değil. Bu hazımsızlıktır" şeklinde konuştu.


Erdoğan'dan bedelli askerlik mesajı
Anadolu Ajansı
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