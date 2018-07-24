Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,56 azalışla 94.771,56 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 533,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Artan kar satışlarının etkisiyle 94.331,89 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının piyasanın yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, yurt dışında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 92.000 ve 90.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistlerden biri hariç diğerleri, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyor. Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı ise 100 baz puan oldu.