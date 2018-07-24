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'FETÖ ve darbe sürecinde TÜBİTAK yıprandı'

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: TÜBİTAK, 2012 ve sonrasında zor bir süreç geçirdi, hain FETÖ yapılanmasının ve darbe girişiminin yaşandığı süreçlerde yıprandı. Dolayısıyla kurum kendisinden beklenen görevleri, olması gerektiği şekilde yeterince yerine getiremedi. O yüzden bizim üzerimizdeki görev çok daha önemli ve gündemde olacaktır
24 Temmuz 2018 13:28
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'FETÖ ve darbe sürecinde TÜBİTAK yıprandı'

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 2012 ve sonrasında zor bir süreç geçirdiğini, FETÖ yapılanmasının ve darbe girişiminin yaşandığı süreçlerde yıprandığını belirterek, "Dolayısıyla kurum kendisinden beklenen görevleri, olması gerektiği şekilde yeterince yerine getiremedi. O yüzden bizim üzerimizdeki görev çok daha önemli ve gündemde olacaktır." dedi.

Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen "TÜBİTAK'ın 55. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni"nde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın 1963 yılından bu yana önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve Türkiye'ye büyük katkılar sağladığını söyledi.

Kurumun 55. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 25, 30, 35 yıl ile üzerinde çalışan personele ilk kez plaket takdim edeceklerini ve bunu gelenek haline getirmek istediklerini dile getiren Mandal, Bakan Varank'a da yeni görevinde başarılar diledi.

Mandal, Türkiye'de 55 yıllık kurum sayısının az olduğunu, bu nedenle TÜBİTAK'ın önem taşıdığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"TÜBİTAK, bu 55 yılın özellikle 2012 ve sonrasında zor bir süreç geçirdi, hain FETÖ yapılanmasının ve darbe girişiminin yaşandığı süreçlerde yıprandı. Dolayısıyla kurum kendisinden beklenen görevleri, olması gerektiği şekilde yeterince yerine getiremedi. O yüzden bizim üzerimizdeki görev, çok daha önemli ve gündemde olacaktır."

- "TÜBİTAK'ın 5 bin 115 çalışanı var"

Türkiye'de, "Ülkede araştırmaları ve araştırmacıları destekleyen hangi kurum var?" denildiğinde akla gelen ilk yerin TÜBİTAK olduğuna işaret eden Mandal, özellikle 2023 yılı hedefleri kapsamında sorumluluklarının farkında olduklarını bildirdi.

Araştırma ekosisteminde kapasite geliştirmenin önemine değinen ancak bunun yeterli olmadığının altını çizen Mandal, yeni TÜBİTAK'ın süreçleri daha fazla hedef ve çıktı odaklı yönetmeyi hedeflediğini kaydetti.

Mandal, nitelikli bilgi ve insan kaynağı geliştirmenin önemine dikkati çekerek, "100 günlük eylem planınında her kurumdan beklenen katkılar var, biz de kendi katkılarımızı bakanlığımıza sunduk. Bunların büyük çoğunluğunun uygun görüldüğünü ve Cumhurbaşkanlığımıza aktarıldığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'ın 5 bin 115 çalışanı olduğunu bildiren Mandal, bunların 2 bin 818'inin kadrolu, 2 bin 297'sinin ise proje personeli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Varank ve Mandal, 36 TÜBİTAK çalışanına teşekkür plaketi takdim etti.
Anadolu Ajansı
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