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Acil serviste doktoru hastanelik ettiler

Adana'da hasta yakınlarının darp ettiği doktor, aldığı darbeler nedeniyle Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı
24 Temmuz 2018 13:41
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Acil serviste doktoru hastanelik ettiler

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının darp ettiği doktor, aldığı darbeler nedeniyle Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 gün önce Adana Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Bir hasta ve yakını, acil servise müracaat ederek üroloji hekimine tedavi olmak istediğini söyledi. Görevli Acil Servis Nöbetçi Doktoru Mazlum Işık'ın, hastayı muayene etmek isteyip ona göre üroloji uzmanına danışacağını belirtmesi üzerine, hasta muayeneyi reddedip küfürler ederek olay çıkardı. Darp edilen Dr. Mazlum Işık, aldığı darbeler sonucu bulantı ve kusma şikayetleri üzerine aynı hastanenin Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırılarak müşahede altına alındı.

Doktora saldırıda bulunan E.G. ve N.Y. isimli şahıslar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yaşanan şiddet olayına ilişkin Adana Tabip Odasında bir araya gelen Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve yönetim kurulu üyesi Dr. Muhsin İnal, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ile Dr. Yaşar Ulutaş, Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde göz göre göre şiddet vakası yaşandığını, hekime şiddeti şiddetle kınadıklarını, suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

İhlas Haber Ajansı
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