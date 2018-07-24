Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Bayındır Lütüflar ve Tekbıçaklar Mahallesi arasında kalan toprak yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Sandallık'ın (16) kullandığı 35 D 9726 plakalı minibüs bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı ve 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Hüseyin Akay (19) ve Mehmet Akay'ın (17) tanıdıklarını arayarak yardım istemesinin ardından olay yerine jandarma gelirken, sağlık görevlileri de bölgeye sevk edildi. Sağlık çalışanlarının yaptığı incelemelerde sürücü Umut Sandallık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Hüseyin Akay ve Mehmet Akay ise Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili olarak inceleme başlattı.