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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı toplantısı sonuçlandı. PPK toplantısında faiz sabit tutuldu. Hali hazırda politika faizi yüzde 17.75 seviyesinde bulunuyor
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı toplantısı sonuçlandı.
PPK toplantısında faiz sabit tutuldu. Hali hazırda politika faizi yüzde 17.75
seviyesinde bulunuyor.
Faiz artışı bekleyen 15 katılımcıdan biri 75, ikisi 150 baz puan, altısı 100 baz puan yine altısı 125 baz puan artış öngörüsünde bulunmuştu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır."
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