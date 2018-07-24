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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı toplantısı sonuçlandı. PPK toplantısında faiz sabit tutuldu. Hali hazırda politika faizi yüzde 17.75 seviyesinde bulunuyor
24 Temmuz 2018 14:00
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı toplantısı sonuçlandı. PPK toplantısında faiz sabit tutuldu. Hali hazırda politika faizi yüzde 17.75 seviyesinde bulunuyor.
REUTERS'IN 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörmüştü.

Faiz artışı bekleyen 15 katılımcıdan biri 75, ikisi 150 baz puan, altısı 100 baz puan yine altısı 125 baz puan artış öngörüsünde bulunmuştu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır."
Memurlar.Net
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