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'Fındık en az 15 lira olmalı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Karadeniz'de bazı yörelerde fındık hasadı başladı. Ancak fındık fiyatlarının hala belli olmaması üreticileri karamsarlığa sürüklüyor. Fındık en az 15 lira olmalı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, fındık taban fiyatının en az 15 lira olmasını istedi.
Torun, yazılı açıklamasında, fındığın Karadeniz Bölgesi'nin ve Türkiye'nin en önemli tarım ürünü olduğunu ancak üreticinin emeğinin karşılığını almadığını savundu.
Fındığın milli bir ürün olduğunu ifade eden Torun, fındığın uluslararası piyasalarda hak ettiği değeri bulmasının ise hem ülke hem de Türk çiftçisinin menfaatine olduğunu vurguladı.
Torun, Karadeniz Bölgesi'nde bazı yörelerde fındık hasadının başladığına işaret ederek, "Ancak fındık fiyatlarının hala belli olmaması üreticileri karamsarlığa sürüklüyor. Fındık en az 15 lira olmalı. Üretici açısından fiyatın 15 liradan aşağı düşmesi, üreticinin açlığa mahkum edilmesidir." dedi.
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