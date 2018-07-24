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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına atama yapıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Afyonkarahisar İl Başkanlığına Hüseyin Sezen atandı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Afyonkarahisar İl Başkanlığına Hüseyin Sezen atandı.
AK Parti İl Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Sezen'in atama yazısının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığı bildirildi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sezen, "Dün itibariyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama yazımız imzalanmış olup asaletimiz tebliğ edilmiştir. Öncelikle ilimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bugüne kadar gelmiş olduğumuz 24 Haziran seçimleri ile birlikte bu yolda bizleri bir an bile yalnız bırakmayan yürütme ve yönetim kurulu üyelerimize, Kadın ve Gençlik kollarımızın değerli üyelerine, sandık görevlilerimize, baştan sonra tüm partililerimize teşekkür ediyorum. Her biri birbirinden kıymetli üyelerimiz ve gönüldaşlarımız da çıktığımız bu yolda bizlere her daim destek olmuş ve zaferimize büyük katkılar sağlamışlardır" dedi.
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