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Merkez faizi sabit tutunca Dolar 4,91 TL'yi aştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL 4,75'ten 4,90'a; euro/TL ise 5,57'den 5,7522'ye yükseldi. Borsa İstanbul (BIST100) endeksinde de günlük düşüş yüzde 2,20'yi aştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL 4,75'ten 4,90'a; euro/TL ise 5,57'den 5,7522'ye yükseldi. Borsa İstanbul (BIST100) endeksinde de günlük düşüş yüzde 2,20'yi aştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan faiz kararının ardından dolar/TL paritesi 4,75'ten 4,90'a; euro/TL ise 5,57'den 5,7522'ye yükseldi.
Borsa İstanbul (BIST100) endeksinde de günlük düşüş yüzde 2,20'yi geçti. Bankacılık endeksinde günlük düşüş yüzde 3'ü geçti.
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